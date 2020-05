Mercoledì 20 maggio la Città di Carpi e la Diocesi festeggeranno il Patrono San Bernardino da Siena. Sarà una festa del patrono con numerose limitazioni per il controllo dell’epidemia Covid-19 senza nessuna manifestazione pubblica.

Per l’occasione saranno celebrate tre funzioni, che prevedono la presenza dei fedeli, come da nuove regolamentazioni, per un numero massimo di 200 persone. L’ultima delle tre Sante Messe sarà trasmessa in diretta dalla nostra emittente: a partire dalle ore 20.30, per coloro che non potranno recarsi in Duomo, sarà possibile seguire la funzione su TvQui, canale 19, o anche in streaming, collegandosi sul nostro sito www.tvqui.it..

Sarà il Cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, a celebrare il Pontificale del Patrono alla presenza delle autorità cittadine. I fedeli potranno partecipare alla funzione nel rispetto dei limiti e delle norme previste dalla Diocesi in base al Protocollo firmato da Cei e Governo.

Sempre mercoledì, dalle 12 alle 18.30, saranno esposte alla venerazione del popolo le reliquie di San Bernardino da Siena e del Beato Odoardo Focherini nel ricordo del 75° anniversario del martirio.