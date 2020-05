Nel pomeriggio di ieri un lituano del 1988 è stato fermato dalla Polizia, perché visto con atteggiamenti sospetti dai militari, attorno alle ore 13 in Via Fontanelli. Alla richiesta di esibire i documenti l’uomo ha fornito una patente di guida e una carta d’identità lituana. Effettuate le verifiche, si è scoperto essere documenti falsi. Dopo ulteriori accertamenti è risultato che l’uomo, dal 2010, aveva a carico denunce per essere in possesso di undici generalità false. L’uomo aveva anche numerosi precedenti per rapine e soprattutto furti in appartamento nelle zone di Modena, Reggio Emilia e Parma. È stato arrestato e tradotto in carcere per possesso e fabbricazione di documenti falsi, uso di atto falso e porto di oggetti atti ad offendere.