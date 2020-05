I quattro contagiati registrati ieri in provincia di Modena provengono dai comuni di Bomporto, Castelfranco Emilia, Pavullo e Modena. Per due di loro è stato necessario un ricovero in ospedale, non però in terapia intensiva, gli altri sono in isolamento domiciliare. L’unica vittima di ieri è una 93enne di Montefiorino. In regione i decessi sono stati 17, 7 uomini e 10 donne. L’incremento dei casi giornalieri è stato invece di 53 unità dato che conferma la media degli ultimi 10 giorni. Negli ospedali regionali rimangono 684 persone ricoverate per Covid, 92 in terapia intensiva. A Modena i malati ancora in cura sono 38, 13 Baggiovara e 25 al Policlinico: 16 sono in rianimazione. In tutta la Regione il 67% di tutte le persone risultate positive da inizio epidemia è già guarito. Percentuale che nella nostra provincia supera il 76%: su 3.884 persone che hanno contratto il virus 2.976 sono state dichiarate guarite.