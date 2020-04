Ventiquattro nuovi positivi e due decessi. È questo il bilancio di ieri in provincia di Modena sul fronte coronavirus. Le vittime che portano il totale a 394 sono un 90enne e un 87enne, entrambi erano residenti a Carpi. Fra i nuovi casi sei hanno avuto bisogno di un ricovero in ospedale, non però in terapia intensiva, e gli altri 18 si trovano in isolamento domiciliare. In Emilia-Romagna ieri si è registrato un calo delle nuove guarigioni, ferme a 208. Numero più basso rispetto a quelli dei giorni scorsi fra le 4 e 500 unità che non è stato sufficiente a superare i 241 nuovi casi. I decessi in Regione sono arrivati a 3.386, 39 quelli di ieri: 17 uomini e 22 donne. Intanto è atterrato all’aeroporto di Milano Lainate un nuovo gruppo di infermieri della task force del Dipartimento nazionale della Protezione civile destinati alle aree più colpite dall’emergenza. 15 infermieri sono sati assegnati all’Emilia-Romagna, nessuno però nelle strutture sanitarie di Modena dove l’epidemia è particolarmente sotto controllo. Il contingente di personale sanitario volontario atterrato ieri è il quarto arrivato dall’inizio dell’emergenza in Emilia-Romagna, dove al momento stanno operando 69 infermieri e 56 medici volontari.