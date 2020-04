All’interno l’intervista ad Annalisa Righi (Dirigente Servizi sociali, sanitari e per l’integrazione)

Questa mattina i Vigili del fuoco di Modena sono stati impegnati nella sanificazione della struttura per anziani San Giovanni Bosco in via Morselli. La casa di riposo è una di quelle più colpite dal virus e lo scorso venerdì era anche stata oggetto di un’ispezione da parte dei Carabinieri del Nas. Secondo la Funzione pubblica della Cgil all’interno si sono verificati 18 decessi, a cui si aggiungono 51 casi positivi tra gli ospiti e 16 tra il personale. Le operazioni di sanificazione svolte questa mattina sono state richieste dal Comune di Modena ed eseguite dal Gruppo nucleare batteriologico chimico. Questa squadra speciale dei Vigili del fuoco che si occupa di igienizzazione e sanificazione di ambienti e mezzi è impiegata anche a supporto del 118 per la sanificazione delle ambulanze.