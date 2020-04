È stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti un nigeriano del 1986 che ieri pomeriggio è stato fermato da una volante della Polizia intento a spacciare droga. L’uomo, con precedenti per droga, si era dato appuntamento in via Emilia Ovest con il compratore, un italiano, segnalato alla Prefettura come assuntore, e alla vista della volante è fuggito a piedi, lanciando per terra due involucri di plastica contenenti 100gr di shaboo, metanfetamina particolarmente potente e redditizia. Il nigeriano è stato fermato da un militare e addosso gli sono stati rinvenuti anche 300€ in contanti, ritenuti provento di spaccio.