Assicuratrice Milanese, compagnia assicurativa specializzata in polizze per i professionisti della sanità e scelta da una rilevante parte dei medici italiani, è vicino ai camici bianchi che ogni giorno sono impegnati, spesso mettendo a rischio la propria vita, nella dura lotta alla pandemia di Covid-19.

“Assicuratrice Milanese – fa per questo sapere la compagnia con sede a San Cesario sul Panaro – ha deciso di estendere gratuitamente l’ambito delle garanzie assicurative offerte a ciascun medico. Siamo infatti convinti – si legge nella nota – che, oggi più che mai, tutti debbano, in base alle proprie possibilità, fare uno sforzo per fronteggiare questa emergenza. Noi abbiamo quindi deciso di ampliare l’offerta assicurativa per i professionisti chiamati a prestare il loro servizio in situazioni di emergenza legate al Covid-19”.

La compagnia assicurativa estende quindi senza alcun aumento del premio, fino alla cessazione dell’emergenza sanitaria, la copertura della garanzia di responsabilità civile professionale, allo svolgimento di attività di pronto soccorso e di medicina d’urgenza prestate in ragione dell’emergenza, presso strutture sanitarie private, con riferimento alle sole attività inerenti la cura del Covid-19, e in strutture sanitarie pubbliche.