Nessuno conosce meglio il quartiere di chi ci abita e dove gli occhi umani ed elettronici delle forze dell’ordine non possono arrivare il contributo e la segnalazione dei cittadini è fondamentale. Cittadini che attraverso i gruppi di controllo di vicinato, 80 quelli giù creati in città, possono fare rete segnalando con canali privilegiati e chat controllate ed in constante contatto con la Polizia Municipale, problematiche ed emergenze. Questa mattina sono stati i residenti dell’area di via Einstein ad essere convocati per ricevere informazioni su come entrare nella rete dei circa 2000 cittadini che compongono i gruppi. Ad introdurre la mattinata patrizia Gambarini, ex vicecomandante della Polizia Municipale e promossa nel nuovo anno a comandante della Polizia Provinciale, che ha seguito nascita e crescita del progetto. Ora la sfida è rendere sempre più fluida la comunicazione tra i referenti dei gruppi e la polizia municipale per dare una scale di priorità alle segnalazioni e strutturare risposte più puntuali.

Nel video le interviste a:

– Patrizia Gambarini, vicecomandante Polizia Municipale Modena

– Susanna Beltrami, Commissario Polizia Locale Modena