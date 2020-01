200-300 euro in meno nelle pensioni dei modenesi. È la brutta sorpresa che si sono trovati decine di persone in questo inizio di 2020. A lanciare l’allarme i sindacati Cisl e Cgil che hanno spiegato che il 31 dicembre l’Inps aveva segnalato loro di aver erroneamente calato delle pensioni che non avrebbero dovuto subire questi ammanchi. Nessuno dei diretti interessati però sapeva, quindi scoperto di aver ricevuto meno di quanto previsto hanno bussato alle porte dei patronati per chiedere maggiori spiegazioni. Dal canto suo l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha spiegato che si tratta di poche decine di euro e non centinaia e che l’errore verrà rimediato d’ufficio nel mese di febbraio. Se l’errore dovesse essere riscontrato anche nella pensione del prossimo mese allora i diretti interessati sono invitati a rivolgersi agli uffici Inps per chiedere ulteriori spiegazioni. L’errore non ha riguardato solamente Modena e provincia, ma si tratta di un problema riscontrato a livello nazionale.