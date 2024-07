Nel video, le interviste a:

Massimo Mezzetti, Sindaco di Modena

Luca Negrini, Capogruppo Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale

Andrea Mazzi, Consigliere comunale lista civica Modena in Ascolto

Con un piccolo inciampo dovuto all’emozione inizia l’amministrazione Mezzetti. Si è svolto questo pomeriggio il primo consiglio comunale con il nuovo sindaco e la sua Giunta, quella già annunciata la scorsa settimana. Una seduta formale, alla presenza di diversi ex primi cittadini, nella quale sono stati convalidati i candidati, il sindaco ha giurato e sono stati eletti il presidente e il vicepresidente del consiglio: Antonio Carpentieri, del Partito Democratico, e Piergiulio Giacobazzi, capogruppo di Forza Italia. Il sindaco ha quindi comunicato i componenti della Giunta e illustrato gli indirizzi generali di governo, in un discorso che ha ricordato la figura di Giacomo Matteotti e i punti fondanti del Patto per Modena. Dal lato dell’opposizione, il centrodestra conta numerosi volti già noti nel panorama politico modenese, ma si dice pronto ad affrontare i prossimi cinque anni in maniera diversa, anteponendo sempre a tutto gli interessi dei cittadini. Tra le novità nelle fila dell’opposizione c’è il candidato Andrea Mazzi, della lista Negrini Sindaco, diventata Modena in Ascolto, la civica più votata di tutta la tornata elettorale.