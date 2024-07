Ha avuto un malore mentre faceva il bagno in mare insieme ai figli piccoli e alla moglie e quando lo hanno trasportato a riva era già privo di sensi. Francesco Fregni, un turista residente nel Modenese di 43 anni in vacanza con la famiglia, è morto questo pomeriggio a Chia, una delle bellissime spiagge sul litorale di Domus de Maria, nel Cagliaritano. La tragedia è avvenuta nella spiaggia di Su Giudeu. Era in acqua quando si è sentito male. È stato soccorso da alcune persone che si trovavano in spiaggia e dai bagnini di alcuni stabilimenti, attirati dalle disperate richieste di aiuto della moglie. Trascinato a riva, hanno provato a rianimarlo, anche usando un defibrillatore. Sul posto sono arrivati i Carabinieri, la Polizia Locale e un’ambulanza del 118. I medici hanno tentato di rianimare il turista ma è stato inutile.