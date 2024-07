Prima le crepe, poi l’enorme voragine che ha fatto collassare al suolo una delle facciate della villa liberty di inizio ‘900 di Via de’ Fogliani, in cui erano in corso da poco lavori di ristrutturazione. Siamo alle porte del centro storico di Modena, la zona è quella tra i viali e Buon Pastore. Poco dopo mezzogiorno, i Vigili del Fuoco sono intervenuti dopo la segnalazione degli operai al lavoro nell’abitazione e dei residenti della via che hanno avvertito forti boati, dopo che la torretta di tre piani si è inclinata pendendo pericolosamente verso via Barbieri, scatenando il panico. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, l’immobile è disabitato da tempo. A titolo precauzionale, 15 famiglie hanno dovuto però lasciare il proprio appartamento nei due stabili adiacenti. Dopo l’arrivo dell’ordinanza, sono iniziate poco dopo le 18 le operazioni di demolizione dell’edificio. Al momento, è probabile (seppur ancora da accertare) che la causa del crollo possa essere riconducibile a un cedimento del pavimento. I lavori sono stati immediatamente interrotti, l’area evacuata, le auto in sosta rimosse. Sul posto, oltre ai pompieri, anche la Polizia Locale e i sanitari del 118. Per tutto il pomeriggio via De Fogliani è rimasta chiusa al transito. Deviati anche i percorsi degli autobus.