Nel video l’intervista a Tommaso Leone – Presidente Confcommercio Modena

Ci serve impegno, sudore, ma soprattutto tanta passione, per mantenere un’attività commerciale; oggi forse più di ieri. In un momento di congiuntura economica difficile, in cui tante serrande chiudono e i centri e le periferie si desertificano, chi riesce con la propria attività a rendere vive le città e a dare accoglienza a residenti e turisti è un po’ un supereroe senza mantello. Di questo è convinta Confcommercio Modena, che ha voluto premiare, attraverso un video a loro dedicato e una targa di riconoscimento, sei attività storiche tra Carpi, Vignola e Modena

Premiati a Carpi il negozio multistore Gilioli, aperto dal 1921, la macelleria Papotti, nata dall’impegno di una donna nel 1954, l’attività di vendita di abbigliamento Sir Andrew’s, in piazza Martiri da oltre 50 anni. Nella città delle ciliegie hanno ricevuto il riconoscimento il negozio Tassi Sport, punto di riferimento per gli sportivi dal ’67, e Class 115, che da più di mezzo secolo veste i vignolesi. A Modena, la targa è andata al ristorante Europa 92, fortemente amato e voluto dal maestro Luciano Pavarotti. Attività dalla lunga storia, diventate punto di riferimento nelle rispettive città. Il lavoro da fare, dice Confcommercio è ora quello di dare loro linfa e sostentamento e di incentivare la nascita di nuove attività in grado non solo di nutrire l’economia ma anche di rendere i centri e le periferie vivi e vitali