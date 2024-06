Nel video le interviste a Barbara Lori Assessore alle Pari opportunità della Regione Emilia-Romagna, a Marika Puicher Fotografa e a Loretta Michelini Presidente Associazione Mondo Donna

Cresce sempre più il numero dei femminicidi in Italia, ogni storia sconvolge le anime per la crudeltà e pensando ai figli che non rivedranno più le loro mamme come Anna Svirideko a Modena che è stata soffocata dall’ex compagno. E’ sempre più necessario sensibilizzare la cittadinanza e incoraggiare le donne a rivolgersi ai centri antiviolenza per trovare un percorso di riscatto, libertà, vita. La Regione lo fa con una mostra aperta a Bologna fino a mercoledì dal titolo ‘Storie di donne sopravvissute alla violenza. Dall’emergenza all’autonomia’.

La potenza delle foto affiancata al racconto di donne scappate dalle violenze e rinate, che tocca anche il modenese negli scatti della fotografa Marika Puicher

Mostra che vuole essere anche un messaggio agli uomini