Michele Mignani e Davide Vaira saranno avversari del Modena nella Serie B che scatterà a metà agosto. Per il primo si tratta di una certezza, visto che il tecnico senese, in gialloblù dal 2019 al 2021, ha firmato fino al giugno del 2026 con il Cesena neopromosso, prendendo il posto di Toscano, che non è stato confermato. Per Vaira invece si tratta di una trattativa ormai verso la conclusione: dopo essere stato a un passo dalla Sampdoria, l’ex ds gialloblù degli ultimi 3 campionati è pronto a firmare per il Pisa, dove sostituirà l’ex carpigiano Stefanelli che è approdato alla Juventus. Intanto a tre settimane dal raduno dell’11 luglio il ds gialloblù Andrea Catellani è impegnato anche nelle operazioni sfoltimento della rosa di mister Bisoli, con i giocatori che hanno mercato o che non rientrano più nel progetto. Uno di questi è Jacopo Manconi, arrivato 12 mesi fa e lentamente uscito dai radar di gradimento, sia di Bianco che di Bisoli. L’attaccante ex Albinoleffe piace molto in Lega Pro, con l’ambizioso Trapani o le nobili decadute Vicenza e Benevento che lo hanno messo sul taccuino. Per Romeo Giovannini l’addio, da valutare se in prestito o definitivo, è quasi certo: il trequartista piace al Carpi che lo lanciò, ma più probabilmente finirà a una “big” di C oppure al Cosenza del neo tecnico Alvini. C’è poi da capire il futuro di Abdoul Guiebre, che dopo il rientro dal Bari potrebbe essere valutato almeno in ritiro da Bisoli prima di una nuova e forse definitiva bocciatura in gialloblù.