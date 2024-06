Sergio Mattarella è atteso oggi verso le 17 a Maranello. Il Presidente della Repubblica atterrerà in elicottero sulla pista di Fiorano e poi sarà l’ospite d’onore per l’inaugurazione del nuovo e-building Ferrari, l’edifico che dà il via alla nuova era del Cavallino, dove verrà prodotta l’intera gamma dotata di motori termici, ibridi ed elettrici. L’e-building sarà pienamente operativo nei prossimi mesi e consentirà alla Ferrari di raggiungere una capacità produttiva vicina alle ventimila unità. E’ stato disegnato dallo studio del noto architetto Mario Cucinella, in nome della sostenibilità. La prima vettura costruita qui dovrebbe vedere la luce nel secondo semestre del 2025 e dovrebbe costare 500 mila euro. Questo ampliamento della Ferrari copre un’area dedicata ad attività artigianali di circa 110mila metri quadrati tra via Musso e via Nuvolari, a lato della Pedemontana e a nord della sede storica, servita da un parcheggio multipiano. Oltre all’e-building in un secondo edificio sarà realizzato, entro fine 2026, l’impianto dove nei prossimi anni verrà spostata l’attività di verniciatura di tutte le Ferrari. L’inaugurazione sarà preceduta da un evento dedicato ai partner Ferrari, mentre nel weekend si terrà il “Family Day” Ferrari, evento riservato ai circa 5mila dipendenti e ai loro familiari, che per la prima volta renderà accessibili diversi reparti mai aperti al pubblico. Domenica prossima infine si terrà Podio Ferrari, appuntamento annuale che riunirà circa 700 aziende fornitrici della casa di Maranello.