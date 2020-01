Nel video l’intervista a Alberto Crepaldi, Segretario Generale Confcommercio Modena

Ci sono il commercio al dettaglio e il turismo al centro dell’impegno di Alberto Crepaldi, eletto all’unanimità nel ruolo di nuovo Segretario generale di Confcommercio Modena. Scelto per le competenze politiche comunicative e organizzative che è riuscito a dimostrare da quando ha fatto il suo ingresso a Confcommercio nel 2009, Crepaldi ha descritto un quadro chiaro sui punti di forza e di debolezza dei settori in cui è impegnata Confcommercio, individuando le maggiori sfide nelle difficoltà del commercio al dettaglio. Lo sguardo di Confcommercio e l’impegno di Crepaldi si rivolge anche al turismo, settore che a Modena è in crescita, ma che necessita di un salto di qualità, soprattutto da un punto di vista organizzativo.