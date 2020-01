Nel video le interviste a:

Andrea Galli, capogruppo in consiglio regionale di Forza Italia

Vittorio Sgarbi, deputato di Forza Italia

L’Emilia-Romagna è la regione con il maggior numero di Dop e Igp d’Europa, con 44 prodotti agroalimentari certificati. Punte di diamante del Made in Italy che Forza Italia ha messo in cima alle priorità del suo programma in vista delle elezioni regionali del 26 gennaio. Gli azzurri si oppongono alle etichette nutrizionali a semaforo promosse in Europa e insistono sulla necessità di tutelare le eccellenze a partire dai territori, senza delegare la difesa dei prodotti Dop e Igp all’Unione. Le proposte per la tutela delle eccellenze enogastronomiche del nostro territorio sono state illustrate oggi in una conferenza stampa a cui ha preso parte anche il deputato Vittorio Sgarbi. Per il politico e critico d’arte, il 2020 sarà l’anno della svolta in Emilia-Romagna. La candidata alla presidenza di centrodestra Lucia Borgonzoni ha un’identità politica precisa e per questo verrà votata, ha spiegato Sgarbi, al contrario del candidato di centrosinistra Stefano Bonaccini