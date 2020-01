Nel video l’intervista a Giancarlo Riolfo, allenatore Carpi F.C.

E’ passato un mese dall’ultimo dei 7 successi di fila ma il Carpi che vuole Giancarlo Riolfo deve avere gli stessi occhi della tigre di quello che ha chiuso il 2019. Domani con il Sudtirol alle 17,30 comincia il ritorno con uno scontro diretto che la squadra biancorossa non può fallire. Nel Sudtirol non c’è più Morosini, centrocampista goleador autore di ben 12 reti appena passato al Monza, un’assenza pesante in una gara che Riolfo si attende del tutto diversa dal 3-2 dell’andata conquistato a Bolzano. Dopo l’operazione Vano ha bruciato le tappe e domani sarà disponibile, con qualche chance di giocare anche dal 1’. Recuperato anche Biasci dopo il pestone al piede di giovedì.