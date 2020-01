Il consiglio direttivo di Confcommercio ha nominato all’unanimità Alberto Crepaldi Segretario generale dell’Associazione modenese. Laureato in legge specializzazione in relazioni internazionali, master in gestione e strategia d’impresa, giornalista professionista, Crepaldi ha fatto il suo ingresso in Confcommercio nel 2009 dove ha ricoperto diversi ruoli: segretario della città capoluogo, responsabile della comunicazione e delle relazioni esterne, portavoce della Presidenza. La scelta di eleggerlo a Segretario generale, sostiene l’associazione, va nel segno della specializzazione per un ruolo che necessita di competenze politiche, comunicative e organizzative che in questi anni sono state apprezzate in Crepaldi.