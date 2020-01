Nel video l’intervista a Monica Medici, Consigliere comunale M5S Carpi e candidata alle elezioni regionali

Sono 5400 i cittadini residenti in provincia di Modena che percepiscono il reddito di cittadinanza, la metà delle quasi 11.000 domande presentate. Segno che il sistema almeno sul fronte della selezione e della verifica dei requisiti funziona. Ciò che non pare non funzionare è l’applicazione dei due pilastri fondamentali del provvedimento. Il patto per il lavoro che dovrebbe attivare l’ufficio provinciale del lavoro per le offerte di lavoro e di corsi di formazione e dall’altro il patto per l’inclusione sociale. Poi c’è il patto per l’inclusione sociale. Da qui la mozione del movimento 5 stelle che impegna i comuni ad attivarsi e ad ottemperare agli obblighi che il decreto prevede per la strutturazione di lavori socialmente utili che ancora non ci sono. Utili non solo alla collettività ma per garantire dignità al lavoro e applicare la misura non solo nel suo elemento assistenziale e di aiuto a superare una situazione di difficoltà.