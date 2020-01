Nel video l’intervista a Elio Tavilla, Direttore Dipartimenti giurisprudenza Unimore

Sono 500 ed in aumento gli studenti iscritti ai corsi erogati dal dipartimeno di giurisprudenza dell’Università di Modena e reggio emilia. Qui in via San Geminiano non ci sono folle oceaniche ma è proprio nella dimensione medio piccola che sta la forza di questo dipartimento unimore. Che si riflette nella qualità della didattica che pone giuriprudenza di Modena ai primi posti nazionali, tali da attrarre tanti studenti da ogni parte d’Italia e da andare in controtendenza rispetto all’emorragia di iscritti che per vari motivi tra i quali l’ormai scomparsa dei concorsi pubblici e la crisi della professioni,si è registrata in altre università italiane. Elio Tavilla è da due mesi alla guida del Dipartimento. Una elezione la sua di fatto contestuale a quella del rettore con cui dice c’è grande affinità negli indirizzi, all’interno di un buon team. Condizioni fondamentali – afferma Tavilla – anche per affrontare ua organzizazione del lavoro e della didaticca che deve per forza tenere conto dei tagli. Confermata da Tavilla l’identità di un dipertimento aperto alla città con una convegnistica dedicata non solo agli studenti e con focus sulle trasformazioni del diritto, della legge e della società con un unico obiettivo.