Nel video l’intervista a:

– Giuliano Albarani, Assessore cultura Comune di Carpi

– Carlo Guaitoli, Direttore artistico

La nuova stagione del Teatro Comunale di Carpi è pronta a partire: dal 3 settembre il via agli abbonamenti, dal 19 ottobre inizia ufficialmente la programmazione 2024-2025, con il primo spettacolo in cartellone. Sarà il celebre attore Alessandro Preziosi a presentare sul palco carpigiano il suo “Aspettando Re Lear”.

In totale, gli spettacoli della nuova stagione saranno 32, un’ampia scelta di proposte tra le più variegate: teatro tradizionale di prosa, teatro contemporaneo, musica classica, pop, jazz e danza. Tra gli spettacoli più attesi, “Buona Novella”, il 12 febbraio 2025: Neri Marcorè omaggerà Fabrizio De André, a 25 anni dalla morte del cantautore genovese. L’obiettivo del Direttore Artistico Carlo Guaitoli è quello di superare i 25mila spettatori della passata stagione al Teatro Comunale di Carpi.

Due gli eventi speciali in programma: lo spettacolo di Capodanno con il gruppo di show musicale Oblivion e l’8 marzo con Monica Guerritore e Giovanni Nuti che portano in scena (e in musica) Alda Merini.

Confermata, infine, la rassegna “Famiglie a teatro”, con spettacoli dedicati ai più piccoli.