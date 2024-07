False forme di Parmigiano Reggiano sono state rinvenute in un caseificio nel modenese. I Carabinieri del Nas, insieme agli agenti vigilatori del Consorzio, hanno effettuato un’ispezione igienico-sanitaria e hanno scoperto quasi 20 chili ‘sospetti’ di formaggio bianco a pasta dura in stagionatura, pari a 545 forme, per un valore commerciale totale di 350 mila euro. Al titolare è stata contestata una violazione amministrativa con una multa di 4.000 euro.