Nel video l’intervista a Alberto Giuliani, Coach Modena Volley



In un’estate dedicata alla Nazionale e alle Olimpiadi, il prossimo campionato di pallavolo maschile prenderà il via alla fine di settembre, dopo aver concesso il giusto riposo agli Azzurri e agli altri nazionali.

Due soli i giocatori di Modena Volley presenti ai Giochi Olimpici di Parigi: Giovanni Sanguinetti per l’Italia e Luciano De Cecco per l’Argentina.

La preparazione inizia il 12 agosto, con tutti gli altri giocatori del roster disponibili.

Il calendario della SuperLega, sorteggiato ieri a Bologna, presenta subito un esordio con i fiocchi: domenica 29 settembre a Piacenza, un test alquanto impegnativo per il sestetto di coach Alberto Giuliani.