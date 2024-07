Nel video l’intervista a Antonella Rulli, 29Kcal

C’è chi la chiama “insalata”, chi all’hawaiana la definisce “Poke” e chi, invece, la vede solo come una ciotola con una varietà di condimenti mixati tutti all’interno. In qualsiasi modo la si voglia chiamare, l’insalatona resta la pietanza più amata nei mesi estivi, la “regina” quando fa tanto caldo e non si ha voglia di mettersi ai fornelli. Ma anche la più semplice da realizzare, visto che in pochi minuti si può ottenere un pasto nutriente, senza strafare. Magari, anche recuperando qualche ingrediente rimasto lì in frigorifero, pronto per essere buttato. Un piatto unico e intramontabile. Mangiare solo verdure rende il pasto sbilanciato perché carente di proteine, carboidrati e grassi essenziali. Mancanza che può causare una sensazione di fame a breve termine. Ecco perché aggiungere una fonte proteica magra e una di carboidrati complessi garantirà un piatto completo, che ci terrà sazi e soddisfatti nel corso della giornata. Meglio evitare salse ricche di grassi e zuccheri, al contrario sì a semi e frutta secca che possono essere una fantastica aggiunta. Serve ispirazione per realizzarne una?