Nel video intervista a Claudio Casolari, presidente Ceramicolor

Si chiude oggi a Valencia in Spagna la prima fiera Internazionale dell’anno per il settore ceramico. Un Cevisama particolare, quello che ha dovuto fare i conti con le preoccupazioni legate al coronavirus che ha limitato molto i voli dal’Asia, storicamente tra i principali paesi in visita alla fiera spagnola, e che quindi ha dovuto scontare un numero inferiore di visitatori ma che comunque è rimasta un punto di riferimento anche per le aziende ceramiche italiane e per la tecnologia ceramica che, come tutti gli anni pari, era presente in un apposito padiglione. Spagna e Italia, una volta acerrimi concorrenti, viaggiano ora di pari passo nei mercati mondiali ceramici, grazie anche alla capacità dei produttori spagnoli di reinventare se stessi ed i loro prodotti verso una fascia medio–alta.