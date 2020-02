La nuova giunta Bonaccini, composta da cinque uomini e cinque donne, sarà ufficializzata entro la fine della prossima settimana, ma di fatto sette nomi su dieci sembrano ormai decisi. Vincenzo Colla, vicesegretario regionale Cgil, ha dato disponibilità a far parte del Governo regionale. Con lui ci sarà sicuramente Elly Schlein, di Emilia Romagna coraggiosa che il 26 gennaio ha fatto il pieno di preferenze. Gli altri volti nuovi dovrebbero essere Mauro Felicori in quota Renzi (possibile alla cultura) e uno tra il segretario regionale Pd Paolo Calvano, che non si era candidato in Consiglio, e il modenese Davide Baruffi. Fra le riconferme ecco i nomi di Raffaele Donini ai trasporti, Andrea Corsini al turismo, e la dem di Modena Palma Costi alle attività produttive. Emma Petitti, l’assessore uscente al bilancio, potrebbe invece essere ripescata come presidente dell’Assemblea Legislativa. Resta aperto l’assessorato alla sanità, dove la riconferma di Sergio Venturi è al momento improbabile.

Fa discutere l’ingresso in giunta della grillina Raffaella Sensoli, che seppure non ricandidatasi col M5S si era molto spesa in campagna per il voto disgiunto a favore dello stesso Stefano Bonaccini.