Nel video intervista a Raul Cremona, comico

Poche persone, le più intime, solo familiari, amici stretti e ovviamente Aldo Giovanni e Giacomo. Questa mattina alle camere ardenti del Terracielo Funerale Home di Via Emilia si sono svolti i funerali in forma civile di Paolo Guerra, produttore di tutti i film del trio comico. La cerimonia si è poi spostata al Cimitero di Portile dove la salma del produttore teatrale e cinematografico è stata tumulata. Sulla loro pagina social i tre comici hanno ricordato Paolo Guerra come ‘Una persona un po’ bizzarra e talvolta votata all’eccesso’. Fondatore della casa di produzione Agidi e mente produttiva di tutti i film di “Aldo, Giovanni e Giacomo”, li ha accompagnati durante la loro carriera artistica, guidandoli attraverso le varie fasi del successo fino al loro ultimo film, ‘Odio l’Estate’ arrivato nelle sale solo lo scorso 30 gennaio e già in vetta alle classifiche al botteghino. Al cimitero di Portile era presente anche Raul Cremona, tra i volti più noti della comicità italiana. Il viaggio di Paolo Guerra si è concluso mercoledì 5 febbraio, dopo una breve malattia che lo ha portato via all’età di 70 anni. Nato a Modena nel 1949, lascia la moglie Emanuela e il figlio Mattia.