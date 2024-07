Nel video l’intervista all’Ing. Francesco Notaro, Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco

Simulatori virtuali ma anche reali per fare pratica sul campo e poter rispondere sempre più efficacemente agli incendi boschivi. È la proposta al centro del nuovo polo didattico regionale per la formazione dei Direttori delle Operazioni di Spegnimento dei Vigili del Fuoco. Un centro didattico, inaugurato nell’ambito dell’iniziativa Flight&Fun, che si propone di essere un punto di riferimento regionale ma non solo. Il polo è dotato di un’aula didattica, una simulativa, ma anche di poligoni che consentono ai mezzi aerei di sganciare realmente l’acqua in fase di addestramento pur non essendo in presenza di incendio. Un’eccellenza già riconosciuta a livello nazionale. Una formazione a tutto tondo per una tipologia di incendio difficile da gestire e purtroppo molto comune