Nel video, l’intervista a Roberto Gianaroli, Presidente Aeroporto e Aeroclub Pavullo

Dagli ultraleggeri fino al quadricottero che guarda al futuro. Sono tantissime le attrazioni e le novità che fino a domenica si possono trovare al Flight & Fun di Pavullo nel Frignano, la più grande fiera aeronautica in Italia. Appuntamento imperdibile per gli appassionati, tanto che nel weekend sono attesi oltre 500 aerei di visitatori, provenienti da tutto lo stivale e anche dall’estero. Dai mezzi delle forze dell’ordine, agli ultraleggeri, fino ad arrivare al drone dei vigili del fuoco, sono solo alcune delle cose da ammirare all’aeroporto di Pavullo. Tra le chicche di quest’anno, il quadricottero, che proprio sul nostro Appennino farà il suo primo volo, dando un assaggio della mobilità del futuro. Ma le curiosità sono innumerevoli, come le novità che arrivano direttamente da Dubai. O ancora, l’aereo da Guinnes. Un Flight&Fun che da quest’anno vanta anche la partnership con i tedeschi Aero Expo di Friedrichshafen, la fiera del settore più importante al mondo, per riuscire a rendere sempre più rilevante un appuntamento che ha già molti ammiratori.