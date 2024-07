Nel video le interviste a Vincenzo Modica e al sindaco di Castelnuovo Massimo Paradisi

Si presenta ordinato, con indossata la sua inconfondibile polo rossa che cerca di tenere il più pulito e profumato possibile, dato che una casa, il signor Vincenzo Modica, da circa due mesi non ce l’ha più. 65 anni compiuti, da oltre 30 cittadino di Castelnuovo Rangone, dove di giorno lavora come bidello nella scuola elementare. La notte, invece, dorme su una panchina in ferro, lungo via Zanasi. Ci racconta che dopo essere rimasto solo e con presunti debiti accumulati, non è stato più in grado di pagare l’affitto e ha subito lo sfratto. Da allora, vive così, per la strada come un clochard perché non sarebbe riuscito, finora, a trovare una soluzione per lui idonea. Una situazione triste e delicata, quella del signor Vincenzo che, come spiega il sindaco di Castelnuovo Rangone, Massimo Paradisi, è seguito dai servizi sociali da tempo.