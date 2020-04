Nel video l’intervista a Elly Schlein, Assessore Regionale al welfare

Da lunedì prossimo decine di migliaia di emiliano romagnoli torneranno al lavoro. Come noto le scuole fino almeno a settembre non riapriranno e per molti genitori si pone il problema della gestione dei figli. L’assessora regionale al Welfare Elly Schlein, ha presentato in videoconferenza alla ministra della Famiglia e a quella dell’Istruzione delle prime proposte per immaginare la graduale riapertura dei Centri estivi in Emilia-Romagna. Resta poi aperta la questione della sospensione dei servizi educativi per la prima infanzia. La Regione auspica che le proposte sui centri estivi consegnate al Governo possano stimolare anche sperimentazioni utili per quanto per quanto riguarda le strutture dedicate ai bambini da 0 a 3 anni.