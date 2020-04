ORDINANZA IN ARRIVO. BONACCINI: “MASCHERINE OBBLIGATORIE IN REGIONE”

Il governatore Stefano Bonaccini con un post sulla sua pagina Facebook ha annunciato l’adozione a breve di un’ordinanza che renderà obbligatorie le mascherine in tutta la Regione. Intanto via libera per i cantieri nelle strutture ricettive emiliano romagnole