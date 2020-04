Nel video l’intervista a Sergio Venturi, commissario ad acta emergenza Coronavirus

Oggi in Emilia Romagna il numero delle persone positive è sceso sotto la soglia delle 12mila unità. Non succedeva dallo scorso 2 aprile. La crescita dei nuovi malati era stata costante dall’inizio della campagna di test partita il 24 febbraio. L’inversione di tendenza è arrivata 9 giorni fa, da quel giorno le persone positive in regione hanno iniziato a calare costantemente: oggi sono 11 mila 862. Le guarigioni odierne, 364, superano di nuovo i nuovi casi oggi 263, e continua quotidianamente da Piacenza alla Romagna la diminuzione dei ricoverati nei reparti COVID e nelle terapie intensive, 49 in meno nelle ultime 24 ore. Purtroppo avanzano in Regione anche i decessi. Quelli registrati oggi sono 40, 19 uomini e 21 donne. Modena, con 21 nuovi casi e 3 morti, si conferma come la provincia emiliano romagnola quella più avanti nel processo della lotta al virus. Nel nostro territorio le guarigioni, ormai quasi 2 mila, hanno già superato i casi attivi che sono scesi a 1.443.