Nella campagna di Cavezzo sono stati ritrovati alcuni frammenti del meteorite caduto a capodanno. Ricercatori, astronomi, esperti, fisici ma anche semplici curiosi si sono dati appuntamento nella giornata odierna per cercare di rinvenire alcune tracce del sasso spaziale caduto nella zona modenese. Una ricerca che non è stata vana, perché alcuni frammenti di meteorite, come dichiara l’Inaf (Istituto Nazionale di Astrofisica), sono stati rinvenuti e appartengono proprio all’asteroide che alle 19:26:54 del primo gennaio ha attraversato il cielo italiano, rendendosi visibile nella nostra regione oltre a Lombardia, Toscana e Liguria. Ora il meteorite è in mano agli esperti, che dovranno analizzarlo e studiarlo per capire meglio tutti i segreti dello spazio che quel frammento custodisce