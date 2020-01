Il destino li riporta subito di fronte a quel Vicenza che qualche giorno fa hanno fermato con la Fermana. E’ stato il primo favore al Carpi, la nuova società di Filippo Bellini e Giorgio Mantini, rinforzi che già nella giornata di ieri si sono uniti alla squadra di Giancarlo Riolfo. I due centrocampisti classe ‘98 arrivano all’interno del maxi scambio perfezionato con la Fermana che ha riportato in biancorosso anche Mattia Soragna, difensore del 2000 fermo però perché deve operarsi alla spalla. Percorso inverso, direzione Marche, hanno invece fatto Grieco e Zerbo, che erano in prestito dal club gialloblù, e Clemente che si è trasferito a titolo definitivo. Bellini ha firmato per un anno e mezzo, fino al giugno del 2021, e arriva da una prima metà di stagione in cui non ha trovato molto spazio, mettendo insieme 9 gettoni dopo l’ottimo campionato scorso in D col Modena, dove è stato sfruttato da terzino destro. Mister Riolfo lo conosce perché lo ha già avuto a Pesaro e dovrebbe utilizzarlo come ricambio per i centrocampisti. Giorgio Mantini è in vece un mediano classico, che dopo l’anno a Teramo aveva cominciato bene la stagione, segnando anche un gol proprio nella gara di andata a Vicenza con la Fermana, anche se con l’arrivo di Antonioli non ha trovato più spazio, pur chiudendo la sua avventura nelle Marche con 16 gettoni e un gol, prima del passaggio in prestito a Carpi. Nelle prossime ore il Carpi proverà a definire anche l’arrivo di Andrea Ferretti in attacco dalla Triestina, l’uomo che manca per completare un reparto in cui Carletti è in uscita, seguito da Ravenna e Rieti.