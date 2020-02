Nel video intervista a Sergio Venturi, Assessore Sanità Emilia-Romagna

Casi di persone positive al Coronavirus raddoppiati in un giorno in Emilia-Romagna. Il numero dei contagiati è salito a 97, 50 in più rispetto a ieri. Oltre ai 18 di Modena se ne contano 63 a Piacenza 10 a Parma e 6 a Rimini. L’aumento è dovuto anche all’elevato numero di tamponi refertati nella nostra regione ben 1.033.

Nella conferenza stampa di oggi l’assessore uscente Sergio Venturi ha spiegato che i casi emersi sono, fino ad ora, tutti riconducibili ai territori fuori regione. L’andamento è comunque confortante spiega l’assessore, la malattia può considerarsi può considerarsi di entità medio-bassa.