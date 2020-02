L’emergenza contagio non ferma lo storico Mercato Albinelli che ieri era al lavoro anche per rinnovare il Consiglio di Amministrazione e per rilanciare i suoi spazi. Andrea Prandini è stato riconfermato nella carica di Presidente; insieme a lui lavoreranno nel Consiglio del biennio 2020-2022 Lorella Vaschieri, nel ruolo di Vice Presidente e i consiglieri Giorgia Boni, Roberta Cavalcanti, Salvatore Fazio, Davide Lugli, Mario Magnani. Il nuovo consiglio così composto ha annunciato che “una diversa fase nella vita dell’Albinelli si apre”. In occasione dell’elezione del Cda, per rimarcare questo fatto è stato presentato il nuovo logo, uno strumento in più per comunicare l’evoluzione dell’immagine e delle nuove proposte dello storico Mercato. Un’immagine che presenta il profilo dei tetti del 1931 come simbolo grafico e un pay off, la scritta “Il cuore di Modena”, con l’intento di sottolineare il legame forte con la città e in particolare con il suo centro. L’appuntamento è stato occasione anche leggere il Bilancio, approvato dalla maggioranza dei consorziati e per presentare le novità imminenti. Tre sono le nuove attività in arrivo: Dolce incontro, il banco dei dolci di Susanna Alessandro, la Boutique del formaggio di Davide Zaccarini e Toma & Tomi. Il mercato continua quindi a cambiare volto e composizione interna dopo il trasloco dei banchi del pesce.