C’è un tabù da abbattere per il Carpi che domenica ospita alle 17,30 il Sudtirol, nel big match della prima di ritorno. Sono infatti 8 anni che la formazione biancorossa non vince la prima gara dell’anno solare davanti ai propri tifosi. L’ultimo a riuscirci è stato il Carpi allenato da Stefano Sottili che nel gennaio del 2011 in C2 battè 1-0 il Prato con la rete di Fabrizio Poli. Da allora il Carpi ha giocato altre 5 volte la prima gara del nuovo anno davanti ai propri tifosi, ma non è mai riuscito a fare bottino pieno, subendo 4 sconfitte e pareggiando una sola volta, nello 0-0 del 2017 con il Vicenza in Serie B. L’anno scorso era stato il Foggia a sbancare il “Cabassi” con la doppietta di Iemmello dopo il rigore fallito da Vitale, dando il via a un girone di ritorno fra i più neri della recente storia. Nemmeno gli ultimi due Carpi promossi a fine stagione si erano sottratti a questa maledizione. Nel 2015 il Carpi di Castori, che qualche mese dopo avrebbe festeggiato la Serie A, perse a sorpresa 2-1 la prima sfida dell’anno per mano del Livorno, corsaro nonostante la rete di Di Gaudio. Nel 2013 la squadra allenata da Cioffi e Tacchini, che aveva virato a fine 2012 col titolo d’inverno, si fece sorprendere fra le mura amiche dal Trapani a segno 3 volte. In mezzo a queste due sconfitte, nel 2014 era stata la Ternana a fare festa in casa biancorossa nel giorno del debutto di Matteo Ardemagni. L’ultimo successo in senso assoluto al debutto di gennaio risale invece all’8 gennaio 2012, quando un gol di Eusepi valse il bottino pieno a Monza sul campo della Tritium.