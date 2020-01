Sette candidati alla presidenza della Regione Emilia-Romagna e 17 liste a loro sostegno. Sono i numeri che caratterizzano la tornata elettorale di domenica 26 gennaio, con 190 sezioni elettorali nella città di Modena, allestite nelle sedi di scuole elementari e media, più due seggi all’ospedale di Baggiovara e due al Policlinico. Sono stati assegnati gli spazi per la propaganda elettorale, che verranno dislocati in 25 postazioni in città composte ciascuna da 30 tabelloni. Per i candidati alla presidenza il primo da sinistra spetta a Marta Collot; seguono in ordine Lucia Borgonzoni, Simone Benini, Laura Bergamini, Stefano Bonaccini, Domenico Battaglia e Stefano Lugli. L’ordine definitivo delle liste, dopo la prima comunicazione trasmessa venerdì, è il seguente: Potere al Popolo collegata al candidato presidente Marta Collot; le liste a sostegno della candidata a presidente Lucia Borgonzoni sono sei: Lega, Fratelli d’Italia, Rete Progetto Emilia Romagna, Forza Italia, Il Popolo della Famiglia-Cambiamo Insieme per l’Emilia Romagna e Giovani per l’Ambiente; Movimento Cinque Stelle con candidato presidente Simone Benini; Partito Comunista con candidato presidente Laura Bergamini; le liste a sostegno del candidato a presidente Stefano Bonaccini sono sei: Bonaccini Presidente, Emilia Romagna Coraggiosa Ecologista Progressista, +Europa, Volt Emilia Romagna, Europa Verde, Partito Democratico; Movimento 3V Vaccini Vogliamo Verità con candidato presidente Domenico Battaglia; L’Altra Emilia Romagna con candidato presidente Stefano Lugli.