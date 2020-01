Nel video le interviste a Tommaso Biasci, attaccante Carpi F.C. e a Matteo Boccaccini, difensore Carpi F.C.

Il gol gli mancava da quasi due mesi. Ma nel frattempo Tommaso Biasci aveva fatto in pieno il suo dovere, disimpegnandosi egregiamente nel finale di 2019 da prima punta al posto dell’infortunato Vano. Domenica col Sudtirol l’attaccante del Carpi ha timbrato per l’ottava volta in stagione, la settima in campionato, superando già il bottino totale messo insieme nelle 39 gare dell’anno scorso con la Carrarese. Numeri da protagonista che sono una garanzia per mister Riolfo. In difesa con gli altoatesini ha ritrovato una maglia da titolare Matteo Boccaccini, che in coppia con Sabotic non ha fatto rimpiangere l’assenza del leader Ligi squalificato. Un’altra bella notizia per Riolfo anche in vista della super sfida di domenica a Vicenza.