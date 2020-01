Nel video le interviste a Andrea Ingegneri e Giovanni Zaro, difensori Modena F.C.

Hanno decisamente fatto gli straordinari nell’ultimo match disputato dal Modena contro il Piacenza, perché visto l’uomo in meno resistere agli assalti dei piacentini per tutta la ripresa non era cosa facile. Eppure la coppia di centrali difensivi canarini Giovanni Zaro e Andrea Ingegneri sta trovando un affiatamento particolare che li rende una vera e propria muraglia invalicabile. Il numero 4 gialloblu ha voluto parlare anche dell’episodio dell’espulsione visto dal campo. Piacenza però è acqua passata e in casa canarina si guarda già alla prossima sfida contro il Padova, reduce dalla sconfitta esterna sul campo del Fano che occupa le zone basse della classifica. Occhio dunque agli euganei, perché vorranno sicuramente riscattare la sconfitta.