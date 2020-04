All’interno l’intervista a:

Stefania Gasparini (vice sindaco di Carpi)

Corrado Faglioni (pres. Fondazione Cassa Carpi)

Arriva da Carpi Fashion System un bando da 50mila euro per aiutare le imprese del tessile-abbigliamento a sostenere le spese necessarie a portare avanti le analisi e i controlli per essere autorizzate ad avviare la produzione di mascherine e dispositivi di protezione individuale legati all’emergenza Covid. Il bando, della durata di 120 giorni, è sostenuto da Cna, Lapam-Confartigianato, Confindustria Emilia, Comune di Carpi e Camera di Commercio di Modena ed è relativo alle spese sostenute per l’ottenimento dell’autorizzazione dell’Istituto Superiore di Sanità e dell’autorizzazione dall’Inail. Ogni contributo a una singola azienda, con sede legale nel territorio della provincia di Modena, non potrà superare i 7mila euro, e ugualmente la sovvenzione non potrà superare il totale dell’importo delle spese sostenute, che dovranno essere puntualmente rendicontate.

Determinante nel bando il contributo economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi