Anche a Pasqua finita non si fermano i controlli dei Carabinieri sulle strade della provincia. Ieri sono state multare altre 32 persone che si trovavano fuori casa non rispettando le normative anti contagio. 11 sono state le sanzioni nei comuni montani di di Pavullo, Fanano, Serramazzoni e Sestola. In particolare a Fanano, è stata fermata una BMW con targa bulgara, con a bordo due cittadini rumeni, Dimoranti a Varese, i quali hanno giustificato La loro presenza dicendo di essere arrivati nel modenese per prelevare la nonna e riportarla in Romania. A Pavullo, in via giardini e sono stati fermati due cittadini campani, domiciliati in zona, che si sono rifiutato di fornire le proprie generalità. A Formigine invece sono finiti nei guai due giovani che oltre a violare le norme anti COVID stavano anche smerciando alcuni grammi di hashish. Fra Carpi e i comuni di Novi di Modena, San felice sul Panaro e Soliera sono state sanzionate 19 persone