Nel video l’intervista alla Dott.sa Chiara Manzi, Ristorante Libra-Cucina Evolution

La salute dell’intestino per prevenire la comparsa di sintomi o curare meglio la polmonite da Covid. Nasce da questi studi il primo ristorante con servizio da asporto certificato dal Ministero per la sicurezza nutrizionale secondo le linee guida OMS. La dottoressa Chiara Manzi, nutrizionista, e proprietaria del ristorante Libra-Cucina Evolution di Bologna, ha messo a punto una serie di piatti pronti che, abbassando la quantità di grassi, zuccheri e sale mirano alla salute dell’intestino. Organo che secondo uno studio dello Shangai Institute of Digestive Disease è in stretta correlazione con il tessuto polmonare, ovvero l’area attaccata dalla polmonite Covid. Lo studio pubblicato a gennaio ha scoperto che alcuni contagiati hanno avuto inizialmente sintomi gastrointestinali. Di qui l’ipotesi che per prevenire la comparsa dei sintomi o curare più efficacemente la polmonite da Covid 19 sia importante curare con cibo sano l’intestino.