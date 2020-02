Nel video l’intervista a Carlo Emanuele Ferrario, attaccante Modena F.C.

Guai a sottovalutare l’avversario, perché se è vero che la vittoria contro la Sambenedettese ha ridato un po’ di certezze al Modena, la prossima sfida in casa del Rimini è più complicata di quanto non si creda. E di questo è consapevole anche Carlo Emanuele Ferrario: il numero 9 gialloblu ha raccontato in conferenza stampa che gara si aspetta sabato prossimo al Romeo Neri, contro una squadra rivoluzionata dal mercato invernale. All’andata Carlo si sbloccò in Serie C proprio contro il Rimini. Spera chiaramente di replicarsi anche sabato prossimo magari nel secondo tempo. Il Modena infatti spesso risolve le partite nella ripresa, anche se CF9 spiega che non è una mossa studiata. Dopo una sessione di mercato invernale travagliata per lui, accostato a più squadre, Ferrario alla fine è rimasto a Modena e si è posto alcuni obiettivi per il proseguo di questa stagione in maglia canarina.