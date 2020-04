Nel video l’intervista telefonica a Stefano Bonacini, a.d. Carpi FC

Le parole di Aleksander Ceferin, numero uno dell’Uefa, fanno sperare il Carpi. Il massimo organismo europeo del calcio, in un comunicato ufficiale, ha reso noto i criteri con cui andranno compilate le classifiche nel caso in cui non si potrà concludere la stagione: criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, ovvero meriti sportivi e media punti, sono le linee guida che fanno sperare il Carpi. I biancorossi sono la migliore per media punti alle spalle delle tre prime dei tre gironi di Lega Pro – Monza, Vicenza e Reggina – subito davanti a Reggiana, Bari e Carrarese. In un’intervista l’avvocato Grassani, massimo esperto di diritto sportivo, aveva aggiunto come criteri possibili i meriti sportivi degli ultimi 5 anni e l’impiantistica. In vista dell’assemblea del 4 maggio, dove la maggioranza delle società di Lega Pro ribadirà di non voler finire la stagione, resta in piedi l’ipotesi di poter giocare almeno un playoff ridotto entro la fine dell’estate.