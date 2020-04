Nel video l’intervista all’ing. Giuseppe Molinari, Presidente Camera di Commercio

Un milione di euro subito per la liquidità delle imprese e altri 4 che arriveranno durante la fase-2 e la fase-3. È la somma che la Camera di Commercio di Modena ha deciso di destinare alle imprese per assisterle in questa fase emergenziale, sostenendo in maniera concreta il tessuto economico imprenditoriale. Perché c’è bisogno di ripartire e di farlo in fretta. Priorità nella ripartenza anche per quei settori come il commercio, la ristorazione e hotellerie, che stanno vivendo una crisi senza precedenti.