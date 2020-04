All’interno Andrea Giani, coach Leo Shoes Modena Volley

Il “Giangio” ha fatto cifra tonda. Cinquanta anni di passione, tutti vissuti nel segno della pallavolo per Andrea Giani, coach della Leo Shoes Modena, che mercoledì ha festeggiato il mezzo secolo, anche se lontano da quel palazzetto che lo ha fatto innamorare a prima vista. E Giani, rispondendo via social alle domande dei tifosi gialloblù, ha raccontato proprio quella scintilla scoccata con il PalaPanini sin dai tempi in cui era avversario negli anni ‘80 con la maglia della Maxicono Parma. Un amore che Giani ha ricambiato poi in maglia gialloblù, prima da giocatore, con due scudetti, due Coppa Italia, due Coppa dei Campioni, una Cev e una Challenge Cup, e poi dalla scorsa estate anche da allenatore. Per uno che ha vinto tutto e giocato 474 volte in azzurro è difficile trovare il momento più bello con la maglia dell’Italia.